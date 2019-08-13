Скидка за обучение: В Луганской ГФС дали пояснения

Суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу отечественных учреждений образования, можно включать в налоговую скидку. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в Луганской области.

В частности, поясняется, что согласно последним изменениям законодательства, налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого личного дохода по результатам отчетного налогового года, определенного с учетом положений п. 164.6 ст. 164 Налогового кодекса Украины (НКУ), фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы. Имеются в виду суммы средств, уплаченных налогоплательщиком в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования для компенсации стоимости получения соответствующего образования такого налогоплательщика и / или члена его семьи первой степени родства.

Порядок и основания начисления налоговой скидки регламентируются ст. 166 НКУ, согласно п. 166.1 которого основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации, подаваемой по 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года. Налоговая декларация подается за отчетный период в установленные НКУ сроки контролирующему органу, в котором состоит на учете налогоплательщик (п. 49.1 ст. 49 НКУ).

Следует отметить, если налогоплательщик до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользовался правом на начисление налоговой скидки по результатам отчетного налогового года, такое право на следующие налоговые годы не переносится в соответствии с п. п. 166.4.3 п. 166.4 ст. 166 НКУ.

«Поскольку в соответствии со ст. 58 Конституции Украины законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица, то к расходам, которые налогоплательщик имеет право включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода по результатам 2018 года будут учитываться расходы, понесенные плательщиком после вступления в силу Закона № 2477, то есть после 28 июля 2018 года. Так что с целью получения налоговой скидки на сумму средств, уплаченных налогоплательщиком в течение отчетного года в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования, декларация об имущественном состоянии и доходах подается в контролирующий орган, в котором состоит на учете налогоплательщик до 31 декабря 2019 года (включительно) за отчетный 2018 налоговый год», – говорится в сообщении.