Хвостатые спасатели: Как на Луганщине обучают служебных собак (Видео)

В Рубежном (Луганская обл.) создали городок для служебных собак. Из них будут воспитывать спасателей, чтобы те могли отыскать людей даже в экстремальных условиях. Этот городок спасатели построили специально для четырехлапых коллег. Здесь их учат, чтобы потом они служили.

Так, овчарка Блэк станет следопытом. «Игривый, будет, я думаю, будет с него толк. Настойчивый в работе», – отмечает кинолог.

Но Блэку до службы расти еще полтора года. А первых двух собак – лабрадора-ретривера Нобеля и бельгийскую овчарку Тима сюда привезли из Сумской области. Там специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) уже выдрессировали животных. «Сидеть хорошо, лежать хорошо, это у нас идет команда на выдержку. Собака при аттестации должна лежать минимум 10 минут», – сказал кинолог.

У хвостатого спасателя обоняние вдвое острее, чем у обычной овчарки. Он успеет обследовать территорию, которую «прочесывали» 40 человек. И не боится ни мороза, ни жары. Служебным собакам нет равных в поисковых операциях, даже в экстремальных условиях. «Если человеку плохо, могу прилечь, можем накрываться чем-то. Запахи улавливает и ищет именно человека», – объяснил кинолог.

Как тренировочный лагерь используют полуразрушенное здание на окраине леса. Собака лает, когда находит человека. «Лабрадор белый идет по завалу, а малинуа бельгийская овчарка идет по лесу. В нашей службе, как и в пожарной, лучше оставаться без работы, но я думаю, грибники будут самое распространенное. Дома у нас еще крепкие, не будут рушиться», – говорит начальник кинологического отделения ГСЧС Артем Бережной.

А пока проводят ежедневные обучения. С собаками ведут себя, как с детьми, а животные благодарят добротой. «Это все в виде игры, дрессировка идет в виде игры. Без кнута, только пряник, все через пряник», – объяснил инспектор служебного собаководства ГСЧС Артем Ткаченко.

Кинологи признаются, что работа с четырехлапыми это больше призвание. Потому что платят зарплату, как всем, а работают каждый день – с удовольствием.

Источник: ТК «Донбасс»

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