На Донетчине рассказали, как пережить капризы погоды без вреда для здоровья (Видео)

На Донбассе после холодного июля и дождей снова наступила жара. На градуснике днем показывает плюс тридцать.

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) в жару коммунальщики обильно поливают водой цветы, дороги и обочины. Так и пыль оседает, и растения не увядают.

Жара добавляет проблем и людям. Покровчанке Екатерине во время пребывания на открытом солнце становится плохо. «Головокружение, темнит в глазах», – говорит она.

Покровчанка Елена охлаждается мороженым. А покровчанин Виктор считает, что в жару лучше утоляет жажду нагретый напиток. «Если начинаешь пить что-то холодное, то пьешь, не останавливаешься, целый день. Поэтому, если выпьешь чего-то горяченького, уже не так пить хочется», – считает он.

Врачи дают простые советы, которые избавят от плохого самочувствия летом: пить больше воды и меньше бывать на солнце. Потому что во время жары организм истощается. «Нарушение получается водного обмена, много солей выходит из организма человека, человек теряет калий, натрий. Развивается гипоксия мозга, что приводит к последствиям, вплоть даже до носовых кровотечений. Проницаемость сосудов нарушается, даже рвота может быть на этом фоне», – объяснила врач Ольга Воробьева.

Голубятник с сорокалетним стажем покровчанин Владимир для своих пернатых смастерил поилку. По словам мужчины, птицы летом за день выпивают не один литр. «Тоже надо давать водичку, вы же видите, какая поилка – 7 литров», – говорит он.

По данным синоптиков, температура +30 градусов днем продержится еще около недели. Затем обещают прохладу и небольшие дожди.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: