Страшное ДТП в Донецке: Сообщают о 4 погибших и 8 пострадавших

Во время ДТП, которое произошла сегодня, 13 августа, в неподконтрольном украинской власти Донецке погибли двое детей и двое взрослых. Об этом пишут пользователи соцсетей.

«Погибло двое детей 2012 и 2013 г. р. Дети ехали в "Джили", всего в машине было 6 человек. И погибло двое взрослых, которые ехали в Мазде», – пишут очевидцы.

Дончане пишут, что виновник ДТП был пьян. «Пьяных за рулем, кем бы они ни были, какие бы должности не занимали, нужно убивать на месте. Не садитесь с пьяными в одну машину, любыми способами препятствуйте ублюдку сесть за руль. Эта трагедия оборвала жизни ни в чем не повинных детей. А мразь где-то прячется. Надеюсь его найдут», – сообщают дончане.

Дончане дополняют ситуацию с ДТП комментариями:

Евгений: «Живу на ж.д. и по слухам: семья выезжала на дорогу из дворов и в них влетело пьяное тело на большой скорости»;

Инна: «Из-за одного придурка столько невинных смертей ...это печально, соболезную»;

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня днем, 13 августа, произошла авария, в которой, по предварительной информации, погибли дети.