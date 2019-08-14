Когда, на сколько и почем: В Славянске выкупят квартиры для переселенцев

В Славянске (Донецкая обл.) городские власти будут выкупать в коммунальную собственность у горожан квартиры для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. На 3 млн 424 тыс. грн средств из государственного и областного бюджетов приобретут 10 двухкомнатных квартир для временного использования. Об этом «Донецким новостям» рассказала начальник инспекции по благоустройству Славянска Людмила Скиба.

«В свое время Славянский городской совет обратился в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий со своим предложением, чтобы приобрести жилье (квартиры) для временно перемещенных лиц, зарегистрированных в Славянске и не имеющих жилья. Получили мы положительный результат – министерство нам дало согласие и решило из государственного бюджета за счет субвенции выделить средства в сумме 1 млн 712 тыс. грн. Это долевое участие 50 на 50. Изначально было решено, что вторая часть пойдет за счет местного бюджета. Но буквально месяц тому назад произошли изменения, и нам решили дать субвенцию, эту сумму, тоже 1 мил. 712 тыс. грн. из областного бюджета. Поэтому местный бюджет здесь не будет задействован и квартиры будут приобретаться за счет областного и государственного бюджетов», – поясняет Людмила Скиба.

Жилье будет приобретаться на вторичном рынке. Купят 10 двухкомнатных квартир общей площадью 432 кв. м суммарно на 3 млн 424 тыс. грн. То есть в среднем одна 2-комнатная квартира площадью 43,2 к. м обойдется в 342,4 тыс. грн или $13 550.

7 августа на заседании исполкома Славянского горсовета был утвержден «Порядок приобретения в 2019 году на вторичном рынке благоустроенного жилья (квартир) для предоставления во временное пользование внутренне перемещенным лицам». Теперь его необходимо утвердить на сессии горсовета, которая состоится в сентябре. Итоговый документ будет опубликован на сайте горсовета (пока размещен проект решения). «Соответственно после утверждения Порядка мы уже будем иметь право действовать и принимать заявления. В документе все подробно оговаривается. К примеру, там указан перечень документов, которые люди нам должны предоставить, стоимость одного квадратного метра (она не должна превышать более 7925,92 грн) и другое», – уточняет Скиба.

Также была создана специальная конкурсная комиссия из 17-ти членов – это профильные специалисты, общественники, депутаты горсовета, сотрудники городского Управления социальной защиты населения. Комиссия будет рассматривать предложения по жилью и определит победителей, у которых город закупит квартиры. «Варианты будут рассматриваться на основании конкурса. Владельцы квартир будут подавать конкурсные предложения с необходимым перечнем документов. И будут выбираться те квартиры, которые подходят по параметрам. Важно, чтобы они соответствовали санитарным и техническим нормам», – пояснила начальник инспекции по благоустройству.

Будущих жильцов этих квартир также будет определять конкурсная комиссия. «При предоставлении жилья есть приоритеты. Среди кандидатов будут и местные жители Славянска, жилье которых разрушено в ходе военных действий (такие лица также приравнены в статусе к переселенцам, – ред.). Также будет учитываться сколько детей в семье переселенцев, есть ли люди с инвалидностью, беременные», – перечислила Людмила Скиба.

В городском управлении соцзащиты уже есть информация, кто конкретно первоочередно нуждается в таком жилье.

Коммунальное жилье будет предоставляться по договору аренды во временное пользование, в котором будет определен срок проживания. Формально – это 1 год, но срок может быть продлен. Например, для местные жители могут в течение этого года постепенно восстанавливать свои разрушенные дома. Но если они не успели доделать работы, то договор аренды продлевается. «Переселенцы будут пользоваться этим жильем до тех пор, пока у нас отпадет необходимость в этом», – уточнила Скиба.

Как сообщалось ранее, в Славянске зарегистрировано около 37,5 тыс. переселенцев, 64% из них – пенсионеры.

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