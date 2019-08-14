Платок – купить, брюки – арендовать: Особенности посещения Святогорской Лавры (Фото)

Свято-Успенскую Святогорскую Лавру (Святогорск, Донецкая обл.) посещают не только верующие, святыня пользуется популярностью и у туристов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», вход на территорию Лавры и в храмы – бесплатный. Оплачивать необходимо только отдельные посещения.
Так, в монастырском экскурсионном бюро можно приобрести обзорные экскурсии по короткому и длинному маршруту по территории Лавры и памятникам архитектуры Святогорского монастыря. Стоимость: для взрослых – 18 грн, для детей – 9 грн.
Также можно посетить лаврский музей, где можно ознакомиться с историей монастыря. Вход для взрослых – 8 грн, для детей – 4 грн. Экскурсионное обслуживание по музею:
- для взрослых – 6 грн;
- для детей – 3 грн;
- группа до 10 человек: взрослых – 60 грн, детей – 30 грн.
Выставочные залы закрыты в понедельник и вторник. А со среды по воскресенье работают для посетителей с 8:30 до 16:30. Вход для взрослых – 6 грн, детям – 3 грн.
Купить сувениры и подарки родным можно в монастырских лавках: иконной, сувенирной, книжной, продуктовой и других.
В Лавру приезжают, чтобы просто прогуляться по территории, полюбоваться краевидами, достопримечательностями заповедника и сфотографироваться.
А на берегу реки Северский Донец всегда находятся желающие покормить уток или порыбачить.
Среди приезжающих в Лавру есть и те, которые едут для того, чтобы полюбоваться цветами, растущими на территории комплекса. Ухаживают за клумба сами монахи, а выращивают цветы в монастырских теплицах.
Следует и не забывать о строгих правилах, которые необходимо соблюдать при посещении Лавры, действующего мужского монастыря. В частности, запрещается приходить в одежде, которая оголяет тело – шорты, бриджи, капри, майки.
Особое внимание женщинам – голова должна быть покрыта (платок, шляпка), им запрещено посещение в брюках и в юбках длиной выше колена. Также плечи не были оголены – и речь не только о блузах на бретельках, даже платье без рукавов может вызвать вопросы на входе. Если все-таки не учли эти моменты, то удлиненную юбку можно выполнить из большого платка, также тканью можно прикрыть плечи.
При необходимости платки можно купить в лавке на входе в Лавру (большие – 24 грн, малые – 16 грн), а вот брюки можно «взять в аренду» у предприимчивых парней на входе на мост.
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