У населения плохие настроения: Пургин рассказал о ситуации в «ДНР»

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области сейчас сложилась сложная гуманитарная и социальная ситуация, а раздача российских паспортов не улучшила настроение местному населению. Об этом в интервью одному из российских интернет-ресурсов рассказал один из основателей «Донецкой народной республики», первый «глава народного совета ДНР» Андрей Пургин.

«Ситуация сложная, ситуация очень тяжелая в гуманитарной и прочей обстановке, очень тяжелое ощущение у населения. У населения плохие настроения, скажем так, очень плохие. Ответа политического нет», – сказал он.

По его мнению, нет надежды, что в «ДНР» в ближайшее время что-то изменится к лучшему. «Я не вижу ни одного позыва, не вижу совсем ни в борьбе с тотальной коррупцией, ни с какими-то другими вопросами. Гуманитарная ситуация ухудшается, лекарств в больницах нет, никаких, практически тотально. Ситуация в социальной сфере очень тяжелая», – заявил Пургин.

Он пояснил, что в «ДНР» люди вынуждены выживать и кормить семьи на зарплаты в 3,5-7 тыс. руб. (1346-2692 грн по курсу местного банка на 14.08.2019). «Это будни нашей жизни. Возможно, можно было бы переключить как-то идеологическую повестку получением паспортов [РФ], но получение паспортов превратилось в извращенное издевательство над населением. То, что должно было дать волну определенного энтузиазма, переключить депрессивные настроения в какой-то оптимизм, не прожило и месяца», – отметил первый «глава народного совета ДНР».

«На сегодняшний день тут ситуация тоже очень тяжелая, и люди, которые топтали, били копытом и пытались в первых рядах получить российские паспорта, настроения – мы подождем. Это очень катастрофические настроения», – добавил Пургин.

На это отреагировали пользователи социальных сетей:

Максим: «Эту правду по прогандистскому "Россия 24" не покажут»;

Валерий: «Все беды Донбасса от продажной власти России и местных царьков!!!»;

Виктор: «Везде, куда приходит "русский мир", там разруха, нищета и смерть»;

Вадим: «Правду сказал!»;

Владимир: «МММ правит бал»;

Андрей: «Да ладно! Всё отлично у нас! На Пушкина вечером погуляйте, сами посмотрите. Кабаки битком забиты. Это был сарказм»;

Нина: «Пургин всё правильно говорит. У нас (Донецк) при Захарченко мусор два раза в неделю забирали, а сейчас по три недели не забирают. А на улице плюс 30-33 жары. Скоро крысы и змеи заведутся. А как можно выжить на зарплату 3,5-7 тыс. руб., если цены на продукты, одежду и быттехнику выше российских? Где взять пенсионеру денег на лекарство при пенсии 3190 руб.? Пушилин не плохой мужик, но в республике нет движения. Такое впечатление, что в его команде саботаж. Или все чиновники заняты выдачей/получением паспортов и ожиданием повышения зарплаты госслужащим, а до остального нет дела? До сих пор ранения в медкарточку записывают как бытовые травмы. Ополченцы-инвалиды получают пенсию 3190 руб. Да за эти деньги мужика даже не накормить. А ведь ему ещё и протезы нужны или инвалидная коляска. На всех республиканских Ютуб-каналах отключены комментарии».

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Позже сообщалось, что Госдума РФ приняла закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание и получение бессрочного вида на жительство в России.

По данным губернатора Ростовской области РФ Василия Голубева, заявки на получение российского гражданства подали около 30 тыс. человек, проживающих на неподконтрольной украинским властям части Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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