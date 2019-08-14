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В Луганске на перекрестке столкнулись иномарки (Фото)

В Луганске на перекрестке столкнулись иномарки (Фото)

ДН

14.08.19 08:48dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, авария произошла 13 августа на ул. Буденного, на перекрестке вблизи ТРЦ «Атриум»: столкнулись легковой автомобиль Hyundai Getz и легковой автомобиль Cherry Tigo.

О пострадавших и иных подробностях инцидента на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинской власти Донецке днем 13 августа произошла авария, в которой, по предварительной информации, погибли дети.

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