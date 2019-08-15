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В Донецке показали заброшенные автомобили, которые стоят в лесу (Фото)

В Донецке показали заброшенные автомобили, которые стоят в лесу (Фото)

15.08.19 08:46dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube

Под неподконтрольным украинским властям Донецком в лесу есть заброшенные транспортные средства. Об этом сообщил дончанин, публикующийся в соцсетях под ником «Good Vardy». 

«Донецк. Брошенные автомобили стоят в лесу», – отметил он.

Дончанин показал заброшенные легковые автомобили «Запорожец», «Москвич» и автобус. В стекле автобуса – отверстия от пуль.

Пользователи соцсетей в комментариях отмечают, что в этом месте организовываются пейнтбольные сражения:

  • Кирилл: «Как-то больше похоже на полигон для страйкбола»;
  • Валентин: «По-моему, это просто поляна для пейнтбола»;
  • Ярослав: «Так и есть»;
  • Екатерина: «Вы совершенно правы, мой сын вчера там играл с ребятами в пейнтбол»;
  • Владислав: «Этот бусик когда-то разобрали на Магистральном! Долго стоял, пока он не исчез оттуда».

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