В Донецке показали заброшенные автомобили, которые стоят в лесу (Фото)

Под неподконтрольным украинским властям Донецком в лесу есть заброшенные транспортные средства. Об этом сообщил дончанин, публикующийся в соцсетях под ником «Good Vardy».
«Донецк. Брошенные автомобили стоят в лесу», – отметил он.
Дончанин показал заброшенные легковые автомобили «Запорожец», «Москвич» и автобус. В стекле автобуса – отверстия от пуль.
Пользователи соцсетей в комментариях отмечают, что в этом месте организовываются пейнтбольные сражения:
- Кирилл: «Как-то больше похоже на полигон для страйкбола»;
- Валентин: «По-моему, это просто поляна для пейнтбола»;
- Ярослав: «Так и есть»;
- Екатерина: «Вы совершенно правы, мой сын вчера там играл с ребятами в пейнтбол»;
- Владислав: «Этот бусик когда-то разобрали на Магистральном! Долго стоял, пока он не исчез оттуда».
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