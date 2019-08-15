В Донецке показали заброшенные автомобили, которые стоят в лесу (Фото)

Под неподконтрольным украинским властям Донецком в лесу есть заброшенные транспортные средства. Об этом сообщил дончанин, публикующийся в соцсетях под ником «Good Vardy».

«Донецк. Брошенные автомобили стоят в лесу», – отметил он.

Дончанин показал заброшенные легковые автомобили «Запорожец», «Москвич» и автобус. В стекле автобуса – отверстия от пуль.

Пользователи соцсетей в комментариях отмечают, что в этом месте организовываются пейнтбольные сражения: