Сводка из зоны ООС за 13 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Новогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил в районе Пивденного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрел вблизи Песок – из стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинской армии за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 80 единиц. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка, район "Вольво-центра" на севере города, село Спартак; Ясиноватая; село Верхнеторецкое к северу от Ясиноватой; горловский поселок Зайцево; Докучаевск; села Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.) и Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы, танковые орудия, гранатометы и стрелковое оружие».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.