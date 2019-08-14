Донетчина готовится ко второму этапу медицинской реформы

На Донетчине готовятся ко второму этапу медицинской реформы в Украине, и он будет отличаться от первого. Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Юрий Узун.

«Второй год идет медицинская реформа в стране, в том числе идет она и в Донецкой области. В том году она коснулась первичного звена – это семейный врач, педиатр-терапевт. Практически все жители Донецкой области подписали декларацию с семейными врачами. В процентном отношении – это около 70%, но по нашим данным, просто нужно сделать перепись населения, скорей всего, это почти все», – сказал он.

«Со следующего года вступает в силу второй этап медицинской реформы – госпитальный этап или этап второго звена. Он будет отличаться от первого этапа, когда оплата осуществляется за подписанную декларацию. Тут принцип будет немного другой. Каждое учреждение автономизируется, станет не учреждением, а коммунальным неприбыльным предприятием. Оно заключает напрямую договор с Национальной службой здоровья Украины и получает деньги от этого учреждения за лечение пациента. Не за количество, а за качество, можно говорить за перечисленные случаи, но фактически это за лечение человека», – разъяснил Узун.

Как сообщалось ранее, в рамках медреформы для обеспечения надлежащего качества и доступности бесплатной вторичной (специализированной) медицинской помощи и эффективного использования ресурсов системы здравоохранения в регионах создаются госпитальные округа.

Для обеспечения своевременности оказания медицинской помощи с учетом маршрутов пациентов, инфраструктуры региона, а также военно-политической ситуации и необходимости оказания медицинской помощи по путям эвакуации в Донецкой области было создано 6 госпитальных округов с численностью населения 2 478 680 человек, в том числе 563 057 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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