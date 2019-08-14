Законы, закончики и подзаконы: Чем займется Верховная Рада в начале работы

В самом начале работы новоизбранный парламент планирует заняться систематизацией украинского законодательства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 августа, в ходе брифинга в Киеве заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

«Пул законодательных инициатив партии "Слуга народа" на сегодня превысил 300 законодательных инициатив. Есть разные наработки, в том числе и вопросы переформатирования многих направлений, которые касаются и столицы – города-героя Киева», – сказал он.

«У нас есть первоочередные законы, которые мы должны принять в ближайшее время. После этого у нас есть законы, по которым мы готовы вступать в широкую профессиональную дискуссию, и есть "законы на будущее" – это большой перечень для кодификации [украинского законодательства], которые нуждаются в основательной разработке. То количество законов, которое сейчас существует в Украине, обратно пропорционально его качеству», – продолжил Стефанчук.

По его словам, перед новой Верховной Радой стоит задача провести основательную систематизацию законодательства. «По максимуму все эти законы, закончики и подзаконы сбить в кодексы, в разные иные формы, предложить новую систему нормативно-правовой базы. В конце концов, принять закон Украины о нормативно-правовых актах, чтобы у нас появилась правовая азбука в государстве, и предложить логику планирования работы Верховной Рады Украины», – сообщил он.

«В эту Верховную Раду Украины должен вернуться план законопроектных работ, потому что за 28 лет он был только три года – это 1997-й, 1999-й и 2006 годы. Такие наши планы. Вы все это увидите, все услышите. Даже будет возможность следить за тем, какие законы будут обсуждаться. Народ Украины будет иметь возможность присоединиться к их обсуждению. Мы планируем изменения, согласно которым народ сможет стать инициатором обсуждений нормативно-правовых актов», – добавил представитель президента Украины в парламенте.

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