В Краматорске во время установки памятника нашли человеческие останки (Фото)

В Краматорске (Донецкая обл.) во время установки монумента ликвидаторам аварии на ЧАЭС нашли человеческие останки. Их нашли в Сквере славы при обустройстве фундамента для монумента. Подрядчики вырыли котлован с метр в глубину, но временно остановили работы.

Во вторник, 13 августа, котлован обследовали на предмет наличия захоронений.

По словам представителя гуманитарной миссии «Черный тюльпан» Алексея Юкова, среди находок – немецкий жетон времен Второй мировой войны. «В экспертном центре эксперты будут обрабатывать его спецсредствами, после чего будут чистить, тогда проявятся надписи, благодаря которым будет установлена личность [погибшего]. Обычно на них написаны батальон, часть, личный номер и группа крови», – сказал он.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

За 1,5 часа поисковых работ в этом котловане также нашли фрагменты костей трех человек – останки немецких солдат. «Были найдены пуговицы от немецкого кителя и нижнего белья, и крючки к немецкому кителю. Это говорит о том, что это военные немецкой армии периода Второй мировой войны», – сообщил Юков.

Откуда на территории сквера в Краматорске останки немецких солдат, рассказала хранитель фонда Музея истории города Раиса Михайлишина. Она сообщила, что на этом месте в 1942-1943 годах было немецкое кладбище.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Здесь была когда-то школа, и в этой школе немцы разместили свой военный госпиталь. Умирали солдаты и офицеры в этом госпитале, и рядом располагалось кладбище. Кладбище находилось в сквере, который сейчас называется Сквер славы, вдоль улицы Школьной», – пояснила эксперт.

«В 2010 году организации Восток было разрешено начать раскопки на этом кладбище. Было выявлено 49 немецких захоронений, которые были перевезены на Харьковское военное кладбище», – добавила Михайлишина.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Часть сквера, где сейчас проводят поисковые работы, не разрывали, поскольку с 2004 года тут стоял камень, на месте которого планировали установить монумент ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Его эскиз показал глава Краматорской городской организации чернобыльцев Наиль Мардагалимов.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Устанавливать монумент продолжат после окончания поисковых работ. За один день работы поисковики обнаружили три немецких жетона и останки 9 человек.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Поисковые работы продолжат с 19 августа.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»