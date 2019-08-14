Переговоры о Донбассе: Эксперт прокомментировал инициативы команды Зеленского

Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет предложить новые пути урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, однако Россия не пойдет на расширение Нормандского формата, а насколько успешны будут инициативы украинских властей, ответить сложно. Такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Постоянными заявлениями о расширении Нормандского формата, понимая, что Россия никогда на это не пойдет, ей это просто не выгодно, они (команда Зеленского, – прим. ред.) пытаются показать разницу между собой и предыдущей властью, что они будут бороться за мир каким-то иным образом», – сказал Голобуцкий.

По его словам, «абсолютно понятно», что ключи от мира на Донбассе находятся в руках президента России Владимира Путина, и в команде президента Украины Владимира Зеленского это также понимают.

«Именно Путин может решить этот вопрос… Мы живем в XXI веке и главные ценности – это технологии и люди, а не территории. Если Россия поставила цель загнать нас в каменный век, она с помощью Крыма и Донбасса это может сделать. Вместе с собой, конечно, но затянуть нас в вечный конфликт, который может продолжаться десятилетиями», – считает эксперт.

Политтехнолог отметил, что у команды президента Украины Владимира Зеленского есть разные концепции по урегулированию конфликта на Донбассе, которые при этом сохраняют позицию предыдущих властей, но меняют форму, «делают их более либеральными». «Например, идея с русскоязычным телеканалом и т. д. Как бы они придерживаются всех тех принципов – "ни территории, ничего не отдадим", но они хотят общаться с теми гражданами, которые остались по ту сторону "границы". Никто не знает ответ, сработает это или нет».

Голобуцкий сообщил, что после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, среди пророссийских граждан Украины, в частности в Крыму, начали меняться настроения, навязанные российской пропагандой. «Они (команда президента Украины, – прим. ред.) хотят это использовать, что новые их образы не ассоциируются с "ястребами". Конечно, никакую капитуляцию они не смогут сделать… Они меняют форму коммуникаций, а, чтобы менять форму, нужно постоянные предложения делать», – прокомментировал эксперт.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих.

В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры, а 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Во Франции заявили, что смена Нормандского формата переговоров, не стоит на повестке дня. При этом представители США, Германии и Франции планируют провести консультации касательно Нормандского формата. В Кремле же заявили, что глава РФ Владимир Путин выступает за диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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