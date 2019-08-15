Колоссальный ресурс: Как на Донетчине будет проходить второй этап медреформы

В Донецкой области подводить итоги медицинской реформы пока рано, но можно оценить ее первый этап и проанализировать ход второго. Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Юрий Узун.

«Мы видим значительное финансирование предприятий. Количество денег, которое они получили в этом году от НСЗУ (Национальной службы здоровья Украины, – прим. ред.) с той субвенции, которая была в прошлом году по Донецкой области, это плюс 24 млн грн. Это деньги, которые пошли на зарплаты врачам, которые пошли на обновление медицинской базы учреждений. Это ощутимо», – сказал он.

При этом он считает, что второй – госпитальный этап медицинской реформы будет более сложным и более затратным для Донетчины.

«У нас в области работают около 5 тыс. врачей, на первичном звене – 925-930, это примерно 17-18% от общего количества врачей. Такие же цифры по всей Украине. Первый этап реформы, который прошел по "первичке", недорогой, там нет дорогостоящего оборудования. Нужно было просто создать нормальные условия труда, прописать гарантированный пакет, который получают люди по "первичке" и все. Тем более, что Донетчина была в числе пилотных проектов. Мы этим занимались с 2012 года – 7 лет», – прокомментировал Узун.

«Второй этап будет гораздо более дорогой. И потому, что количество врачей значительно больше, и потому, что условием реформы является наличие рабочего места для каждого врача, чтобы можно было работать в электронном виде с НСЗУ. Комплексная система защиты информации – тоже дорогое удовольствие», – продолжил эксперт.

По его словам, по предварительным подсчетам, чтобы в Донецкой области в полной мере был дан старт второму этапу медицинской реформы только для областных медучреждений нужно около 180 млн грн, для больниц в городах и районах – еще около 200 млн грн.

«Это колоссальный финансовый ресурс, который, учитывая состояние области, есть куда потратить. В моем понимании, нужно было бы сделать хотя бы для Донецкой и Луганской области какую-то господдержку или совместное финансирование для реализации этой реформы. Тем не менее задача получена, все равно мы это будем делать, сначала в усеченном варианте, а потом дальше и дальше. Задача стоит такая – в этом году все учреждения второго звена области, а их 88, подписали договор с НСЗУ. Это залог их финансирования в следующем году», – рассказал директор Департамента здравоохранения Донецкой ОГА.

Как сообщалось ранее, в рамках медреформы для обеспечения надлежащего качества и доступности бесплатной вторичной (специализированной) медицинской помощи и эффективного использования ресурсов системы здравоохранения в регионах создаются госпитальные округа.

Для обеспечения своевременности оказания медицинской помощи с учетом маршрутов пациентов, инфраструктуры региона, а также военно-политической ситуации и необходимости оказания медицинской помощи по путям эвакуации в Донецкой области было создано 6 госпитальных округов с численностью населения 2 478 680 человек, в том числе 563 057 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Читайте также: