На курорте «ДНР»: Россиянин показал, чем его кормили в столовой в Седово (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) можно пообедать в столовой недалеко от пляжа, а на рынке купить овощи, фрукты, рыбу и другие продукты. Какие именно и по какой стоимости – показал гражданин России Сергей Борисов, посетивший единственный курорт «ДНР».

Борисов пообедал в одной из ближайших к пляжу столовых. Он заказал котлету, салат из овощей и вермишелевый суп, заказ обошелся Борисову в 105 руб. (41 грн по местному курсу на 16.08.2019). «Цены очень даже ничего», – отметил россиянин.

Рынок в поселке небольшой. Цены на продукты следующие (за кг):

лук – 50 руб. (19 грн);

картофель – 30-60 руб. (12-23 грн);

помидоры – 80-120 руб. (31-46 грн);

перец – 80 руб. (31 грн);

баклажаны – 75 руб. (29 грн);

виноград – 350 руб. (135 грн);

абрикосы – 200 руб. (77 грн);

персики – 200 руб. (77 грн).

Также продают домашнее холодное вино, домашние пирожки – по 20 руб. (8 грн).

Рыбные ряды заполнены различными видами рыбы – есть свежая, соленая, вяленая, сушеная, копченая. Тарань стоит 250-300 руб. (97-116 грн) за кг, соленый бычок – 30 руб. (12 грн) за штуку.

Также в продаже есть кальмары, креветки и другие морепродукты. «Выбор рыбы довольно-таки приличный», – поделился мнением Борисов.

Напомним, россиянин оценил плюсы и минусы пляжей морского курорта «ДНР» в Седово, а также показал популярные развлечения в поселке.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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