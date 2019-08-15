«Как тусят в Седово»: Россиянин показал популярные развлечения на курорте «ДНР» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) для отдыхающих вечером предлагаются различные развлечения. Какие именно – показал гражданин России Сергей Борисов, посетивший единственный курорт «ДНР».

Борисов прошелся по «самой развлекательной улице Седово». Он показал, что есть на этой улице, и какая царит атмосфера.

«Как тусят в Седово», – прокомментировал россиянин.

В поселке можно понаблюдать за работой художников, которые создают картины прямо на улице.

Также у отдыхающих популярно караоке: в вечернее время на открытых площадках у кафе люди с удовольствием исполняют различные широко известные песни.

Кроме того, на улице установлены различные аттракционы, карусели – для детей и взрослых, которые тоже пользуются популярностью.

В кафе вечером люди танцуют – на танцпол выходят отдыхающие разного возраста.

«Самым главным минусом отдыха в Седово является наличие комендантского часа. В 22:00 все кафе и бары закрываются, расстроенные посетители расходятся по своим домам», – подчеркнул Борисов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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