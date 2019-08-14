В Минветеранов рассказали, как обеспечить эффективную реинтеграцию ветеранов в мирную жизнь

Все организации и учреждения, предоставляющие какие-либо сервисы ветеранам, бывшим участникам АТО/ООС и их семьям, должны объединить свои усилия, чтобы быть эффективными. Коммуникационной площадкой для всех, кто предоставляет сервисы ветеранам, выступает «Дом ветеранов»*. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», во время пресс-конференции рассказала заместитель министра по делам ветеранов Оксана Коляда. Пресс-конференция на тему: «Ресоциализация и реинтеграция в мирную жизнь ветеранов АТО/ООС. "Дома ветеранов"» прошла сегодня, 14 августа, в Киеве.
По словам замминистра, все организации и учреждения, предоставляющие какие-либо сервисы ветеранам, должны объединить свои усилия, чтобы быть эффективными. «Ветеранское пространство, "Дом ветеранов" – это коммуникационная площадка всех тех, кто предоставляет сервисы ветеранам. Тут я говорю о Министерстве ветеранов, органах социальной защиты, центрах занятости, медицинских учреждениях, реабилитационных центрах, о любых негосударственных организациях, которые предоставляют либо услуги, либо сервисы ветеранам или их семьям», – объяснила Коляда.
«Важной составляющей ветеранского пространства как такового, по стандартам НАТО, является привлечение к работе в "Домах ветеранов" действующих военнослужащих и всех представителей сектора безопасности и обороны. Так как то, насколько мы сможем эффективно работать с теми, кто прошел войну, после увольнения, зависит от того, насколько эффективным будет процесс перехода от военной к гражданской карьере», – добавила она.
Замминистра считает этот момент очень важной составляющей проекта «Дом ветеранов», созданного с целью обеспечения эффективной реинтеграции ветеранов в мирную жизнь.
*Пилотный проект «Дома ветеранов» реализовывается в 4-х городах.
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