Замминистра: Ветераны – это чрезвычайный резерв и потенциал нашего государства

Ветераны, участники АТО и ООС, которые возвращаются в мирную жизнь – это чрезвычайный резерв и потенциал Украины. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», во время пресс-конференции рассказала заместитель министра по делам ветеранов Оксана Коляда. Пресс-конференция на тему: «Ресоциализация и реинтеграция в мирную жизнь ветеранов АТО/ООС. "Дома ветеранов"» прошла сегодня, 14 августа, в Киеве.

«Ветераны, которые возвращаются – это чрезвычайный резерв и потенциал нашего государства», – считает Коляда.

По ее словам, для того, чтобы поддержать, помочь бывшим участникам АТО обеспечить себя, свою семью, получить образование, помочь другим, помочь им психологически и реинтегрироваться в нормальную жизнь, «Дом ветеранов»* является лучшим инструментом.

Также замминистра рассказала об опыте США в данной области. «По опыту тех же США. Я была там, мы изучали опыт работы госпиталей и таких центров поддержки в том числе, с оглядкой на достаточно высокий уровень недоверия к органам государственной власти, американцы пошли путем создания как раз таких вот "Домов ветеранов"», – сообщила Коляда.

Замминистра рассказала, что к работе в таких центрах американцы привлекали ветеранское сообщество. «А потом нанизывали на этот центр поддержки другие услуги. И даже вокруг такого рода центров уже строились ветеранские госпитали, которые предоставляли медицинские услуги», – отметила она.

*Пилотный проект «Дома ветеранов» реализовывается в 4-х городах.

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