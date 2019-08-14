«Дома ветеранов»: В четырех регионах реализовывается проект для участников АТО/ООС

Проект по созданию «Домов ветеранов» реализуется в 4-х пилотных регионах. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», во время пресс-конференции рассказала юрист программы «Советник по вопросам ВПЛ» («Радник з питань ВПО») Ирина Лоюк. Пресс-конференция на тему: «Ресоциализация и реинтеграция в мирную жизнь ветеранов АТО/ООС. "Дома ветеранов"» прошла сегодня, 14 августа, в Киеве.

По ее словам, программа «Советник по вопросам ВПЛ» в партнерстве с Министерством по делам ветеранов помогает реализовывать идею по созданию «Домов ветеранов».

«Мы видим огромную перспективность этого проекта», – сказала Лоюк.

«Сейчас наш проект охватывает 4 региона. Это Николаевская, Одесская, Житомирская и Ровненская области. В этом проекте мы поддерживаем ветеранские общества в том, чтобы они смогли организоваться и создать свои "Дома ветеранов" в этих регионах», – добавила она.

По словам юриста, в рамках проекта были осуществлены мониторинговые визиты. «Мы познакомились с ветеранами, которые достаточно активны и понимают свою ответственность, необходимость в том, чтобы создавать пространства для ветеранов, где они могут общаться, поддерживать друг друга», – отметила она.

Также была получена информация с тем, чтобы в других регионах в дальнейшем развивать такие проекты. «Мы имеем намерения создать как "дорожные карты" создания ветеранских пространств, так и стандарты деятельности самих пространств», – сообщила юрист.

По результатам визитов был подготовлен отчет, а «дорожные карты» ветераны в регионах смогут использовать для создания таких «Домов ветеранов».

Лоюк подчеркнула, что создание подобных пространств – это всегда в первую очередь инициатива самих ветеранов. Она выразила надежду, что опыт пилотных регионов удастся распространить по всей Украине, так как существует потребность у ветеранов в подобных пространствах.

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