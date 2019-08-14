Увеличение адресной помощи переселенцам с инвалидностью вызвало обсуждение в Кабмине

Правительство сегодня, 14 августа, приняло постановление Кабинета министров Украины «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 1 октября 2014 года № 505 и № 509. Как передает корреспондент «Донецких новостей», эти изменения подверглись обсуждению в ходе заседания правительства.

Согласно принятому сегодня постановлению, предусмотрено:

урегулировать вопрос выплаты денежной помощи лицам с инвалидностью I группы и лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи;

предоставить право на получение денежной помощи лицам, достигшим пенсионного возраста, лицам, достигшим 18-летнего возраста и которые продолжают обучение на дневной форме в учебных заведениях;

повысить общий размер пособия, выплачиваемого на семью, в состав которой входят два и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью).

Как сообщил уполномоченный президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич, в документе речь идет об увеличении граничного размера выплаты адресной помощи семьям переселенцев, где есть люди и дети с инвалидностью, где два и более лиц с инвалидностью, но есть проблема, с которой столкнутся при этом некоторые семьи.

«Я, поддерживая этот вопрос, приведу пример только одной семьи: муж II группы инвалидности, двое детей с инвалидностью, сын-студент и жена – одна здоровая на всех. Они получают 5 тыс. грн по факту этой помощи, как ограничение. Если есть это ограничение, то они теряют 2,3 тыс. грн, которые они получали. Только аренда квартиры ними – 5 тыс. грн. У меня просьба, чтобы в семьях, где есть 2-3 или более лиц с инвалидностью, снять это ограничение – до 5 тыс. грн», – сказал он.

«Это просто беда для семьи переселенцев с инвалидностью, таких семей не так много, но им катастрофически сложно выживать. Просьба все-таки снять это ограничение в этом постановлении и поддержать эти семьи переселенцев», – добавил Сушкевич.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман это предложение поддержал. О снятии этих ограничений высказался и министр социальной политики Андрей Рева.

«Министерство социальной политики не может не поддерживать предложения по снятию ограничений, но подобные вещи, мне кажется, мы должны согласовывать с Минфином, потому что в данном случае мы должны просчитать последствия того или иного решения. Я поддерживаю полностью, то, что говорит Валерий Михайлович, потому что люди с инвалидностью, ВПЛ – это наша общая боль. Я просто предлагаю, чтобы мы посчитали еще раз и потом уже согласовали», – заявил Рева.

«Таких семей немногим более тысячи», – ответил ему Сушкевич.

В свою очередь премьер-министр Украины поручил это предложение доработать с Министерством финансов и Министерством социальной политики. «Чтобы все понимали источники финансирования. Я – за, я поддерживаю саму идею», – сказал Гройсман.

Само постановление правительства на официальном сайте Кабинета министров Украины пока отсутствует.