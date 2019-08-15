Новый импульс: Эксперт прокомментировал переговоры в Нормандском формате

Переговоры стран-участниц Нормандского формата об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе вероятнее всего состоятся после того, как в Украине заработает Верховная Рада и будет сформировано новое правительство. Такое мнение высказал советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Александр Левченко.

«Президент Зеленский хочет дать новый импульс Нормандскому формату, который уже какое-то время не встречался на высшем уровне. Минский процесс – это решение вопросов тактического характера, поэтому рассчитывать на то, что обо всем в Минске можно договориться, абсолютно наивно, потому что главные договоренности достигаются на высшем уровне – в Нормандском формате», – сказал он.

«Если мы хотим показать, какие шаги мы желаем в ближайшее время сделать по разрешению ситуации на Донбассе, используя Минские соглашения, эта встреча будет иметь важное, если не решающее значение», – считает Левченко.

По его словам, делать прогнозы по проведению встречи в Нормандском формате пока рано, поскольку процесс по формированию в Украине государственных структур после выборов еще продолжается и четкий план действий по Донбассу еще не озвучен. «Мы еще ожидаем более четкого формулирования позиции президентской администрации. Мы ожидаем формирования у нас парламентских комитетов, правительства, которые теперь будут говорить одним голосом. Это хорошо, позицию власти будет легче координировать. После этого, я надеюсь, пройдет встреча президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии», – отметил советник главы МинВОТ.

Эксперт добавил, что «было бы удивительно», если бы инициатива президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи лидеров стран-участниц Нормандского формата не нашла бы поддержки у них. «Долго встреч такого уровня не было, и сейчас сказать, давайте еще подождем – не логично, раз Украина уже вышла с такой инициативой», – резюмировал Левченко.

Напомним, в связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры, а 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Во Франции заявили, что смена Нормандского формата переговоров, не стоит на повестке дня. При этом представители США, Германии и Франции планируют провести консультации касательно Нормандского формата. В Кремле же заявили, что глава РФ Владимир Путин выступает за диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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