В Славянске 14-летние подруги ограбили ровесницу

В Славянске (Донецкая обл) полицейские установили двух 14-летних девушек, которые во время ссоры отобрали у своей ровесницы планшет и скрылись. Ювенальные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба райотдела полиции.

Уточняется, что в полицию поступил звонок от охранника на железнодорожном вокзале. Мужчина сообщил, что к нему обратилась девушка, которую ограбили.

Прибыв на вызов, полицейские выяснили, что потерпевшая приехала к своим знакомым из Краматорска. Во время общении между девушками возникла ссора, в ходе которой одна из подруг схватила ее рюкзак, в котором был планшет и убежала.

Объезжая дворы полицейские нашли девушек и вернули потерпевшей похищенное.

Сейчас с подростками и их родителями работают сотрудники ювенальной превенции.

Открыто уголовное производство по ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины.