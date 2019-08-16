Живодеры в «ДНР»: Люди возмущены жестоким издевательством над собакой в Горловке

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) жестоко избили и поиздевались над собакой. Местные жители уверены, что пса также сбросили с 6-го этажа многоэтажного дома. Об этом говорится в сюжетах местных телеканалов.

«Собаку сбросили и избили в малосемейке. Одели мешок на голову, избили и сбросили с шестого этажа», – говорит женщина, нашедшая покалеченного пса.

В соцсетях люди утверждают, что к избиению животного причастны двое мужчин. Неравнодушные жители позвонили в местный приют, но там не нашлось специалистов, чтобы спасти собаке жизнь. На следующий день ее срочно перевезли в Донецк.

Как рассказала директор приюта для бездомных животных «Пиф» Виктория Васильева, первые сутки пес был практически без сознания, на вторые – состояние стабилизировалось. «Скорей всего, собаку били ножом, а потом уже сбросили ее из окна», – предположила она.

Кроме ножевых ранений, самую большую угрозу жизни собаки представляла черепно-мозговая травма. За жизнь животного врачи приюта боролись около недели. Операций ему не проводили, потому что нужна была интенсивная терапия. Сейчас пес по кличке Комбат начал передвигаться и самостоятельно пьет воду, но состояние его было стабильно тяжелое.

Вместе с сотрудниками приюта раненого пса помогал лечить и кот, который прибился в «Пиф» в этот же день. «Мы принесли кота сюда, он очень и очень старенький, у него большие проблемы со здоровьем, но мы обомлели, когда увидели, как он шатающейся походкой пошел и лег рядом с Комбатом, начал обнимать его лапами и мурчать. Они два дня вместе рядом пролежали, а на третий день кот тихо умер», – рассказала директор приюта.

Фото: скриншот видео YouTube

История пса вызвала широкий резонанс в социальных сетях, люди требовали от «властей ДНР» найти и наказать живодеров. На это отреагировал «мэр» Горловки Иван Приходько. На своей странице в соцсети он сообщил следующее: «Заказчик данного преступления некий Роман. На сейчас задержан и дает показания. Он содержатель точки продажи самогона. Исполнителя сейчас ищут. Маленькое уточнение – собаку не сбрасывали с шестого этажа, но от этого не легче – ее положили в мешок и били об стену. Твари. От этого и стена в крови. Полиция занимается дальше».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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