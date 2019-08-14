Выхватили сумку и деньги, снятые в банкомате: Жители Мирнограда «развлеклись» в Доброполье

В Донецкой области молодые люди 20 и 23 лет приехали в Доброполье из Мирнограда (до переименования – Димитров). Гуляя по городу, «путешественники» ограбили местную жительницу, пытались выхватить сумку у еще одной женщины, а также пообедали в кафе и ушли, не рассчитавшись. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба райотдела полиции Покровска.

В дежурную часть Добропольского отделения полиции обратилась жительница города, которая пожаловалась на то, что ее только пытались ограбить. Женщина рассказала, что когда она шла по улице, к ней подбежали двое парней и один из них попытался выхватить ее сумку. Однако добропольчанка не растерялась, крепко сжала сумку и закричала и злоумышленники скрылись ни с чем. Женщина хорошо разглядела лицо и одежду мужчин и подробно описала их правоохранителям.

А вот другой жительнице Доброполья не повезло. Как только 35-летняя женщина сняла деньги в банковском терминале и отошла от него на несколько шагов, сзади подбежали неизвестные, выхватили у нее из рук сумку с кошельком и скрылись. «Добычей» злоумышленников стали 8 тыс. гривен. Потерпевшая не смогла самостоятельно догнать грабителей, однако хорошо запомнила их лица. На место происшествия сразу же прибыли правоохранители.

В этот же день к добропольским полицейским обратился администратор местной пиццерии, который пожаловался на то, что два клиента сделали в заведении заказ, пообедали и ушли, не рассчитавшись. Мужчина описал внешность недобропорядочных посетителей, и правоохранители взялись за дело.

Так, в результате проведенных следственно-оперативных действий, сотрудники Добропольского отделения полиции установили личности подозреваемых и задержали их. Преступниками оказались двое жителей Мирнограда, один из которых уже имеет судимость за совершение грабежа. На момент задержания мужчинам удалось потратить все украденные деньги.

В отношении преступников открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» и ч. 1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.