В «ДНР»: Водитель-виновник ДТП в Донецке, в котором погибли дети, скрылся

В неподконтрольном украинской власти Донецке разыскивают мужчину-водителя автомобиля «Mazda», который вчера, 13 августа, стал виновником ДТП, в котором погибли четверо людей, двое из которых дети. Об этом сегодня, 14 августа, пишут местные интернет-ресурс

«Водитель автомобиля "Mazda" скрылся с места совершения преступления. По подозрению в ДТП разыскивается житель г. Комсомольское Старобешевского района Пирожков Андрей Валерьевич 1983 г. р.», – говорится в сообщении.

Напомним, что вследствие ДТП в неподконтрольном украинским властям Донецке, которое произошло 13 августа, погибли 4 человека, еще 6 человек, в том числе ребенок, были госпитализированы.

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