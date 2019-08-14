Дом ветеранов в Житомире: Пожертвовать недельной зарплатой согласились только 7 депутатов

Для сбора средств на строительства Дома ветеранов в Житомире был организован благотворительный концерт в Верховной Раде, но пожертвовать недельную зарплату согласились только семь депутатов. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», рассказала региональная координатор «Дома ветеранов» в Житомире Юлия Толмачева во время пресс-конференции на тему: «Ресоциализация и реинтеграция в мирную жизнь ветеранов АТО/ООС. "Дома ветеранов"», которая прошла сегодня, 14 августа, в Киеве.

По ее словам, Дом ветеранов в Житомире – это центр социальной адаптации и психологической реабилитации для ветеранов и членов их семей. Юлия Толмачева рассказала, как он создавался. Проект решили реализовывать с апреля 2018 года, был подписан меморандум с Министерством ветеранов, волонтерскими организациями и местной властью. «Главное – это сотрудничество с местной властью. Нам предложили помещение, которое расположено недалеко за городом, где рядом находится один из лучших в Украине реабилитационных центров. Поэтому ребята, которые лежат там, на реабилитации, сразу заходят к нам, в Дом ветеранов», – пояснила координатор.

По ее мнению, главный вопрос – финансирование такого проекта «Благодаря Оксане Гаврилюк (замминистра по делам ветеранов), мы провели концерт в Верховной Раде. Депутаты могли пожертвовать нам свою недельную зарплату, все были согласны, на строительство нашего центра. К сожалению, в итоге только семь депутатов откликнулись на наше предложение. Далее начали искать спонсоров, это было сложно, но строительство все же начали, в августе также презентовали свой проект на международном форуме, и в декабре смогли открыть Дом ветеранов, хоть и недостроенный», – поделилась опытом Толмачева.

Она уточнила, что, в первую очередь, работа Дома ветеранов заключается в психологической реабилитации, адаптации к мирной жизни участников АТО/ООС, работа с семьями погибших, реализация различных волонтерских проектов, проведение развлекательных мероприятий, юридических консультаций.

«Особое внимание мы уделяем детям, детям-сиротам, где отец погиб на фронте, а мама умерла или лишена родительских прав. Мы реализуем для детей международные проекты, ребята смогли отдохнуть и посмотреть европейские страны. На октябрь запланирован проект, когда дети-сироты расскажут свои истории в европарламенте в Брюсселе», – рассказала координатор проекта, добавив, что главное в работе Домов ветеранов должна быть работа профессиональных психологов, которые непосредственно общаются с ветеранами.