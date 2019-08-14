Инфляция и цены: В Совете НБУ дали прогноз до конца года

По итогам июля 2019 года инфляция в Украине в годовом измерении составила 9,1%, и в ближайшие месяц-два будет оставаться низкой. Такой прогноз сегодня, 14 августа, дал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин в Facebook.

Он отмечает, что по итогам июля вновь, как и в июне, зафиксирована дефляция – потребительские цены снизились на 0,6%. С начала года цены на потребительском рынке выросли на 3%.

В годовом исчислении потребительские цены выросли на 9,1% (месяц назад этот показатель составлял 9%), это немного превышает траекторию прогноза инфляции на июль, который содержится в инфляционных отчете НБУ. Правление Нацбанка объясняет это подорожанием ряда сырых продуктов в результате неблагоприятных погодных условий – баклажанов, кабачков, помидоров, огурцов. Высокий спрос способствовал ускорению роста цен на мясо и молоко. Но наиболее ощутимо в июле подорожали яйца и сахар. Базовая инфляция отвечала прогноза НБУ.

Впрочем, в месячном исчислении в целом по группе «продовольственные товары и безалкогольные напитки» зафиксировано снижение цены на 0,7%.

«Замедление потребительской инфляции и переход к снижению цен в середине года становится тенденцией – это наблюдалась с мая по сентябрь прошлого года, в мае-июле 2019 года мы снова это видим. С учетом того, что в конце лета-начале осени в Украине заметно увеличивается предложение овощей и фруктов, а также вследствие эффекта ревальвации гривны логично предположить, что в ближайшие 1-2 месяца будут характеризоваться низкой инфляцией (в случае отсутствия каких-либо непредвиденных обстоятельств)», – отметил Данилишин.

Он также дал прогноз по развитию ситуации в перспективе до конца года. «Обычно, в Украине инфляция ускоряется, начиная с октября, что связано с постепенным уменьшением предложения сырых овощей и фруктов. Кроме того, с учетом значительной доли импорта в ВВП, многое будет зависеть от динамки курса гривны. Если сентябрьские выплаты по внешнему долгу (предварительно оцениваются в 1,7 млрд. долл.) удастся пройти без осложнений, а для этого есть достаточные предпосылки, влияние курсового фактора на потребительскую инфляцию не будет существенным. С другой стороны, ситуация с курсами валют развивающихся рынков может осложниться – снижение курса аргентинского песо на 30% за первые два дня этой недели, не исключаю, могут дать общий сигнал к ослаблению валют стран с формирующимися рынками. Правлению НБУ не стоит сбрасывать со счетов этот сценарий», – предостерегает банкир.