Равный равному: В Домах ветеранов работают мобильные группы для помощи участникам АТО/ООС

В создаваемых в Украине Домах ветеранов для участников АТО/ООС должны быть мобильные группы для оказания срочной психологической помощи нуждающимся ветеранам. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», рассказала заместитель министра по делам ветеранов Оксана Коляда во время пресс-конференции на тему: «Ресоциализация и реинтеграция в мирную жизнь ветеранов АТО/ООС. "Дома ветеранов"», которая прошла сегодня, 14 августа, в Киеве.

По словам Коляды, в некоторых Домах ветеранов такие группы уже есть и они работают по принципу «равный равному». «В идеале в каждом Доме ветеранов должна быть мобильная группа. У нас есть достаточный опыт коллег из Волыни, которые давно создали такую мобильную группу, и они выезжают на сложные эмоциональные случаи у ветеранов, когда есть проблемы с зависимостью, когда есть проблемы острого эмоционального состояния, возможно, мыслей о суициде и т. д. и т. п. Они выезжают в составе группы из психолога и ветерана, забирают человека из дому, он несколько дней стабилизируется в центре реабилитации, они работают с ним. Если такой ветеран требует медикаментозной стабилизации, его, соответственно, направляют в больницу», – объяснила Коляда.

Она также уточнила, что при этом в работе этих групп применяется принцип «равный равному». «У них есть такая крутая штука, как то, что они задействуют тех ветеранов, которым помогли, в работе этой мобильной группы. К тебе приехали, тебе помогли, и ты должен десять раз выехать в составе этой мобильной группы и помочь другим. И это очень хорошо, потому что привлекаются ветераны к психологической поддержке по принципу "равный равному"», – отметила замминистра.

По ее мнению, такие мобильные группы должны быть в каждом Доме ветеранов.