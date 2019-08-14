На «горячем»: Силовики задержали замминистра по вопросам оккупированных территорий

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований ГПУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает спецслужба в Facebook.

«Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США. они были задержаны "на горячем"», – говорится в сообщении.

Следственные действия происходили под процессуальным руководством прокуроров отдела процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ.

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

При этом супруга заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Юрия Гримчака Юлия на своей странице в Facebook разместила такое сообщение: «К сведению общества государства Украина. Сейчас проходит задержка моего мужа Гримчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи».