В Мариуполе патрульные 10 минут преследовали пьяного водителя за рулем (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) патрульные в течение 10 минут преследовали пьяного водителя, который ехал по улицам Центрального района города. Об этом сегодня, 14 августа, сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

«Только чудом во время погони обошлось без дорожно-транспортных происшествий, ведь на большой скорости водитель ВАЗа ездил по полосам встречного движения, подвергая смертельной опасности десятки людей. Вызов о подозрительной личности поступил патрульным утром. Заявитель сообщал, что на территории АЗС водитель ведет себя неадекватно – бьет ногами корпус машины и, возможно, находится в состоянии опьянения. Когда патрульные подъезжали по адресу вызова, навстречу им двигался указанный автомобиль. Инспекторы остановили ВАЗ, чтобы пообщаться с водителем», – говорится в сообщении.

Во время проверки документов мужчина внезапно нажал на педаль и поехал. Патрульные сразу бросились за ним, и в течение почти 10 минут преследовали, постоянно требуя водителя остановиться. Однако водитель игнорировал призывы полицейских, сигналы светофора и правила дорожного движения, продолжая на большой скорости ехать по улицам Центрального района.

Только во дворах по улице Грушевского водитель в конце концов остановился и пытался скрыться уже без транспортного средства. Но ловкие патрульные догнали и задержали нарушителя. Им оказался 34-летний горожанин, который уже неоднократно получал протоколы за управление в нетрезвом состоянии. На этот раз патрульные также обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, что подтверждалось результатом газоанализатора в 1,23 промилле. В третий раз от патрульных водитель получил протокол по статье 130, а также написал расписку о том, что не сядет за руль.

Но уже через несколько часов о неадекватной езде ВАЗа сообщили неравнодушные водители. «Оказалось, что наш герой снова сел за руль и теперь его остановили на улице Карпинского. На этот раз результат Драгера указал на 1,50 промилле и нарушитель получил четвертый протокол. При составлении административных материалов виновник начал совершать хулиганские действия, из-за чего его задержали и отвезли в отделение полиции для составления материалов по статье 173 КУоАП – "Хулиганство"», – говорится в сообщении.