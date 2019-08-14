Задержание Гримчака: Как отреагировали Тука и Луценко

На задержание силовиками заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Юрия Гримчака появилась реакция от коллеги – заместителя министра Георгия Туки и бывшего руководителя, нынешнего Генпрокурора Украины Юрия Луценко. Оба отреагировали сегодня, 14 августа, в Facebook.

Так, Георгий Тука попенял журналистам и силовикам в некорректной подаче информации. «Панове работники СМИ! Панове работники СБУ Украины и НАБУ! Подавайте информацию корректно! 1. У Юрия Гримчака нет "помощников". 2. Да, лицо, которое называют "помощником" вообще не является сотрудником МинВОТ. 3. Юрий Гримчак подозревается в лоббировании определенных решений работниками других государственных учреждений (суд и Минкульт) и нет никакого отношения к его служебным обязанностям», – сообщил Георгий Тука.

Генпрокурор Юрий Луценко также подтверждает задержание Гримчака, и пишет, что ему за него стыдно. «Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Ю.Гримчака. НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Стыдно за него.

Но это наглядно показывает, что в ГПУ « закон один для всех», – написал Юрий Луценко.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности (СБУ) Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований ГПУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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