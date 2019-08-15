Впервые за 6 лет: В Мариуполе проходит Кубок Украины по парусному спорту (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) впервые за 6 лет проходит Кубок Украины по парусному спорту. Азовское побережье собрало участников из Киева, Днепра, Одессы и Николаева.

Так, спортсменка Елизавета Виноградова приехала на соревнования из Киева. Говорит, что здесь все по-другому. «Отличается тем, что в Киеве нет морских условий, нет волны. Новая акватория и все-таки соленая вода – это как-то отличается от пресной. Ветер тоже отличается от речных условий», – сказала она.

Спортсмен из Мариуполя Вадим Окладников занимается парусным спортом 11 лет. Говорит, что рассчитывает только на собственные силы. «Такой класс яхты, что нужно одному пытаться. Все от одного человека зависит. То есть, когда работаешь, стараешься, то относительно получается. Только перестаешь работать или где-то пытаешься, так сказать, схалявить, сразу это дается в результат», – рассказал он.

А от результата зависит, попадет ли спортсмен в сборную страны. Мать спортсмена Оксана Виноград надеется, что ее сыну это удастся. «Практически на каждых соревнованиях мы едем, болеем. Прячемся, не мешаем, не попадаемся на глаза сыну, а сами тихонечко наблюдаем за гонкой. Первый раз в Мариуполе. Хороший ветер, хорошее море», – поделилась она.

По словам организаторов, для проведения соревнований выбрали именно Мариуполь, чтобы вернуть в прифронтовой форпост добрые традиции. «Чемпионаты и кубки Украины в Мариуполе проводились почти что ежегодно в свое время, еще до войны. В принципе, была традиция параллельно с Кубком Лепорского проводить и Кубок Украины. В этом году мы снова совместили кубок Лепорского и Кубок Украины», – сообщил глава Донецкой областной федерации парусного спорта Виктор Колесников.

Парусный спорт – это постоянная борьба участников не только между собой, но и со стихией. Соревнования продлятся 4 дня, и уже в субботу, 17 августа, станут известны имена победителей.

Напомним, в течение двух дней – 20 и 21 июля – в Мариуполе в рамках празднования Дня металлурга проходил чемпионат по парусному спорту. Парусники соревновались на скорость и мастерство.

Источник: ТК «Донбасс»

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