Правительство выделило деньги на зарплаты шахтеров, но мало

На заседании Кабинета министров Украины в среду, 14 августа, было принято решение о выделении 250 млн грн на погашение задолженности по зарплате шахтерам. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Месячный фонд зарплаты составляет 530 млн грн. Выделяется в сумме 250 млн грн. Рассчитывают, что часть денег будет получена через "Центрэнерго" в объеме 200 млн грн. Таким образом соберется 450 млн грн, но 200 млн грн будут выделены позднее. А, в принципе, будут пытаться как-то насобирать по сусекам один месячный фонд зарплаты», – сказал он.

«Задолженность по заработной плате на сегодня составляет около 1 млрд грн», – напомнил Волынец.

По его словам, акции протеста горняков в Донецкой области в связи с невыплатой задолженности по заработной плате «настораживают». «Акции проходят в стихийном режиме. Они самоорганизовались и перекрыли очень важную дорогу, которая ведет от Днепра до Запорожья и на юг Мариуполя. И там не было объезда», – прокомментировал председатель НПГУ.

Михаил Волынец добавил, что 25 августа, в День шахтера, горняки планируют страйковать под стенами Кабинета министров в Киеве. Какая сумма из выделенных правительством средств пойдет на погашение задолженности шахтерам Донецкой области глава НПГУ не уточнил.

Напомним, 5 августа около 100 горняков шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» шли пешим ходом из Горняка в Селидово (Донецкая обл.), требуя погасить задолженность по зарплате. Акция протеста продолжилась и 6 августа. 8 августа шахтеры перекрыли дорогу в населенном пункте Цукурино (Донецкая обл.), вечером же представитель омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский заявил, что акция протеста прекращена. 9 августа председатель НПГУ Михаил Волынец, сообщил, что работники шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» продолжают акцию протеста и снова перекрыли трассу.

Как сообщалось ранее, на 1 августа задолженность по заработной плате шахтерам на государственных угольных предприятиях составляет более 1 млрд грн. На данный момент ситуация в угольной отрасли достаточно критическая.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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