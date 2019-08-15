Ветеран через личный кабинет сможет попросить о помощи: В Минветеранов рассказали об онлайн-платформе

В Министерстве по делам ветеранов намерены создать онлайн-платформу для ветеранов. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», рассказала заместитель министра по делам ветеранов Оксана Коляда во время пресс-конференции на тему: «Ресоциализация и реинтеграция в мирную жизнь ветеранов АТО/ООС. "Дома ветеранов"», которая прошла 14 августа в Киеве.

Коляда рассказала об одной из целей Минветеранов – это создание онлайн-платформы для ветеранов.

«Мы говорим о том, чтобы ветеран получил услуги и сервисы с помощью любого гаджета. Возможно, когда эта платформа уже эффективно заработает, это также будет механизм коммуникации между "Домами ветеранов" в регионах. Для того, чтобы координировать, коммуницировать с ветераном, у которого есть определенные проблемы», – сообщила замминистра.

По ее словам, в этом случае ветеран в регионе или даже в отдаленном селе сможет зайти в свой онлайн-кабинет и сообщить о своей проблеме, попросить о помощи. «Благодаря "Домам ветеранов" мы сможем быстро и эффективно решить эту проблему. Тут как раз этот принцип объединения усилий государственных и негосударственных институций, чтобы эффективно работать – он сработает», – заключила чиновница.

Ранее сообщалось, что проект по созданию «Домов ветеранов» реализуется в 4-х пилотных регионах.

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