Паспорта РФ получили менее 10 тысяч жителей неподконтрольной части Донетчины

На неподконтрольной части территории Донецкой области российский паспорт по упрощенной процедуре получили 9 825 человек. Об этом сообщили в «миграционной службе МВД ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«В упрощенном порядке паспорт гражданина Российской Федерации получили 9 825 человек», – говорится в сообщении.

Также в России заявили, что жители временно неподконтрольной украинской части Донецкой и Луганской областей подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства. «На сегодняшний день более 60 тыс. заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тыс. человек», – заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, которую цитирует российское агентство ТАСС.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Позже сообщалось, что Госдума РФ приняла закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание и получение бессрочного вида на жительство в России.

По данным губернатора Ростовской области РФ Василия Голубева, заявки на получение российского гражданства подали около 30 тыс. человек, проживающих на неподконтрольной украинским властям части Донбасса.