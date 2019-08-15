Вооруженный конфликт на Донбассе и инвестиции: Мнение эксперта

Вопрос привлечения иностранных инвестиций на Донбасс нужно решать комплексно в контексте развития экономики всей Украины. Такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий, комментируя организацию экономического форума в Мариуполе (Донецкая обл.).

«Мы должны стать более открытой страной. Во-первых, прозрачность нужна, во-вторых – нужна неизменность правил игры. По опыту других стран, где в разной форме есть вооруженные конфликты, тот же Израиль, это не главное, что пугает инвесторов. Больше всего пугает инвесторов – это постоянно меняющиеся правила игры», – сказал Голобуцкий.

По его мнению, иностранные инвестиции на Донбасс нужно было привлекать давно, поскольку, если бы какая-то промышленность в Донецкой и Луганской области принадлежала, например, американским корпорациям, «россияне бы 10 раз подумали, прежде чем напасть на это все». В нынешней же ситуации риски для инвесторов в связи с агрессией России на Донбассе и в Азово-Черноморской акватории сохраняются.

Эксперт также считает, что в вопросе снятия блокады Донбасса команда президента Украины может принять решительные меры, потому что, имея большинство в парламенте, им не нужно договариваться об этом с другими политическими силами. «Главное, чтобы это была конкретная и четкая концепция, что делать, потому что как есть тысяча доводов против блокады, так и тысяча доводов за блокаду. Но из-за того, что мы и так, и сяк, и предыдущая власть сначала выступала, чтобы блокады не было, потом поняла, что общество сориентировано на другую сторону, заявили, что они тоже за блокаду», – прокомментировал политтехнолог.

Голобуцкий отметил, что у команды президента Украины Владимира Зеленского есть разные концепции по урегулированию конфликта на Донбассе, которые при этом сохраняют позицию предыдущих властей, но меняют форму, «делают их более либеральными».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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