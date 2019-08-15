Мэр Дружковки подал в отставку

В Дружковке (Донецкая обл.) в среду, 14 августа, городской совет досрочно прекратил полномочия мэра города Валерия Гнатенко. Сложение его полномочий поддержали 20 депутатов.

Исполнять обязанности городского головы до проведения местных выборов будет секретарь Дружковского городского совета Ирина Бучук.

Напомним, Валерий Гнатенко победил на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины на мажоритарном округе №49.

Как сообщалось ранее, округ № 49 включает города Дружковку и Константиновку, а также поселки Константиновского и Покровского районов. Здесь зарегистрированы 142 688 избирателей, явка на выборах составила 43,57%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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