Слоны, жирафы, носороги: На набережной Бахмута появились новые обитатели (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) на набережную реки Бахмутка завезли 22 топиарные фигуры различных животных – от зайца до динозавра. Они изготовлены из искусственного покрытия и станут частью фотозоны по проекту реконструкции экологического сквера левого берега реки.

Новою фотозону оценила местная жительница Елена Доценко и ее дочь. Они пришли на набережную реки Бахмутка, чтобы сделать фото на память. «Я делаю фото на память, чтобы оставить в памяти лето, незабываемые минуты моего отпуска и хорошего настроения. Мы очень рады, что такие фигуры появились у нас в городе. И детям, и взрослым будет очень приятно ходить по красивым уголкам нашего города и наслаждаться такой красотой», – отметила Елена.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Самый высокий «обитатель» набережной – жираф, его высота более 3-х метров. Самый маленький, ростом с метр, – заяц.

Как сообщил начальник Управления городского хозяйства и капитального строительства Бахмута Сергей Черноиван, все конструкции животных выполнены на металлическом каркасе и из искусственного покрытия. «Весят они от 50 до 100 и более кг. Они будут жестко закреплены на железобетонных фундаментах», – сказал он.

Топиарные фигуры на набережной Бахмутки устанавливают по проекту реконструкции экологического сквера. На обустройство его территории выделили свыше 12 млн грн. Проект реконструкции экологического сквера левого берега набережной реки Бахмутка реализуется за счет средств областного экологического фонда и средств местного бюджета.

«Мы обустроили территорию, сделали парковые зоны, детские игровые площадки. И проектом было предусмотрено обустройство разных тематических зон», – отметил Черноиван.

Работы по обустройству детских площадок и новых фотозон планируют завершить до 1 сентября.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»