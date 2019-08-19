В Донецкой областной психбольнице прокомментировали выявленные в работе нарушения

Донецкая областная клиническая психиатрическая больница, которая в 2014 году вынужденно переехала из разрушенного обстрелами села Семеновка в Славянск, работает по лицензии. Так заявление правозащитников прокомментировала заместитель главного врача медицинского учреждения Елена Рубан.

По словам представителя омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, лицензия медучреждения «оформлена с нарушениями», также есть замечания относительно ненадлежащих условий пребывания пациентов.

«В ненадлежащем состоянии находится пищеблок, санузлы. Также был выявлен факт того, что на малом количестве квадратных метров в помещении находится большое количество людей. Нет индивидуальных планов реабилитации», – сказал он.

«Когда наши мониторы пришли в диспансер, они выявили факт того, что там находится человек, который ранее отбывал наказание под следствием в СИЗО г. Бахмута, и в решении суда у него было написано, что он должен был находиться именно там. Но находился он в этом диспансере. Он был шесть дней прикован наручниками к кровати», – сообщил Лисянский.

Относительно прикованного к кровати пациента заместитель главного врача медицинского учреждения Елена Рубан ответила так: «Так как он находился под стражей с ним был конвой полиции, который его охранял. И они действовали согласно своим инструкциям, надевали на него наручники».

Что касается замечаний относительно условий пребывания пациентов, по словам заместителя главврача, они улучшатся, как только в конце года завершат ремонт в главном корпусе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Читайте также: