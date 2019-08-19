На яйцах, дереве и ткани: Пенсионер из Краматорска разработал свою технологию вышивки (Фото)

Пенсионер из Краматорска (Донецкая обл.) Валерий Талдыкин по собственной технологии вышивает на куриных яйцах и древесине. Такое хобби появилось у мужчины незадолго до пенсии. Свои работы мастер дарит родным и знакомым.
Ранее мужчина работал инженером-электроником. На куриных яйцах он вышивает крестиком, не нарушая их целостности. По его словам, яичная скорлупа – не такой уж и хрупкий материал, как кажется. У мастера есть своя технология вышивки и инструменты, которые держит в секрете.
«Я видел, как вышивают, но мне не понравилось, что яйцо разрезают или делают огромное отверстие с обратной стороны. Вышивают, как на обычной ткани, только немного изогнутой, а потом показывают, как вышитое яйцо. Я вышиваю по своей технологии и своим придуманным инструментом, которые позволяют мне, не разрушая яйцо, вышить через отверстие», – рассказал Валерий.
Вышивкой мужчина увлекся 8 лет назад. Вышивать начал не на ткани, а на древесине. Одни из его первых работ – хлебница и аптечка, которые украшают кухню. Также среди работ мастера – вышитые деревянные лопатки, солнцезащитные очки, рамки для фотографий и шкатулки.
Фото готовых изделий мужчина выкладывает в социальных сетях. Валерий также вышивает и на ткани.
Фото: скриншот видео ТК «Донетчина TV»
Одна из последних работ мастера – полотенце на подарок. В планах – закончить цикл картин времен года и коллекцию вышитых подушек с изображениями животных Китайского календаря, а также продолжить вышивку на яйцах – куриных и гусиных.
Фото: скриншот видео ТК «Донетчина TV»
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донетчина ТВ»
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