Как проходит разминирование вблизи КПВВ «Станица Луганская»

Вблизи КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) украинская сторона продолжает проводить работы по разминированию территории, но украинских специалистов по-прежнему не допускают к разминированию разрушенного моста и близлежащей территории. Там работают представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР».

Люди с нашивками «МЧС» и наблюдателей с подконтрольной «ЛНР» стороны пилят деревья и жгут мусор, якобы расчищая территорию для строительства моста. Проверить, проводили ли они разминирование и насколько качественно, ни работники ГСЧС Украины, ни представители международных организаций не могут.

По словам пресс-офицера Главного управления ГСЧС в Луганской области Александра Чалого, украинские пиротехники уже разминировали более половины доступной им территории вблизи разрушенного моста у КПВВ «Станица Луганская».

«С начала работ было выявлено 127 взрывоопасных различных устройств», – сообщил он.

Завершить разминирование украинская сторона планирует до конца августа.

Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской продолжается разминирование – со стороны подконтрольной украинским властям, и со стороны неподконтрольной. До начала строительных работ по возведению нового моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» экспертам и специалистам предстоит еще многое подготовить для этого, не только разминировать территорию.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «2+2»

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