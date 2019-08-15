На Донетчине работают над созданием системы экстренной медицины

В Донецкой области в рамках медицинской реформы занимаются созданием системы экстренной медицины. Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Юрий Узун.

«Система экстренной медицины области включает в себя экстренную медицину – все видят машины, которые ездят по Донецкой области, их около 200 сертифицированных, и систему экстренной медицины, которая сейчас разворачивается, она еще не до конца создана», – сказал он.

По его словам, в госпитальных округах Донетчины 15 работающих больниц интенсивного лечения будут в своем составе иметь отделения экстренной медицины.

«На сегодняшний день они созданы в Новоселовке, практически созданы в Мариуполе и в Волновахе. Это отделения, по которым была сделана проектно-сметная документация, сделаны ремонты и приобретено оборудование. Естественно, там оказание помощи по качеству будет гораздо лучше, чем в других, которые еще не сделаны», – отметил Узун.

«С другой стороны, есть достаточно мощные больницы – "номерные больницы". Это касается и Краматорска, и Славянска, и Мариуполя, где на сегодняшний день оказание помощи на достаточно высоком уровне. Но, безусловно, оно подлежит коррекции в сторону улучшения», – добавил представитель облгосадминистрации.

Он также проинформировал, что по предварительным подсчетам, чтобы в Донецкой области в полной мере был дан старт второй этап медицинской реформы только для областных медучреждений нужно около 180 млн грн, для больниц в городах и районах – еще около 200 млн грн.

Как сообщалось ранее, в рамках медреформы для обеспечения надлежащего качества и доступности бесплатной вторичной (специализированной) медицинской помощи и эффективного использования ресурсов системы здравоохранения в регионах создаются госпитальные округа.

Для обеспечения своевременности оказания медицинской помощи с учетом маршрутов пациентов, инфраструктуры региона, а также военно-политической ситуации и необходимости оказания медицинской помощи по путям эвакуации в Донецкой области было создано 6 госпитальных округов с численностью населения 2 478 680 человек, в том числе 563 057 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

Читайте также: