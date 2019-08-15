Сводка из зоны ООС за 14 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Песок – из стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Гнутово – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Николаевки – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Пивденного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганского – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 мм;

в районе Зайцево – из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов;

вблизи Хутора Вольный (Золотое-4) – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «армия Киева за минувшие сутки 9 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 39 единиц. Под обстрелами оказались поселки Зайцево и шахты им. Гагарина на севере Горловки; Докучаевск; села Новоласпа, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие».

Также в «ДНР» уверяют, что «4 дома повреждено на севере прифронтовой Горловки в результате вечерних и ночных обстрелов, один из них полностью сгорел».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.