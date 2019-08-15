Госбюджет не финансирует закупку оборудования в больницы Донетчины, – Узун

Госбюджет не финансирует закупку оборудования в больницы Донетчины уже несколько лет. Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Юрий Узун.

«Начиная с 2015 года и по сегодняшний день, из государственного бюджета Украины не было выделено ни копейки на приобретение оборудования в больницы Донецкой области. Исключение составляет ангиограф по программе реперфузионных центров, который был куплен 50% на 50% в город Мариуполь. Все», – сказал он.

«Остальное оборудование, которое покупалось, покупается за деньги или областного бюджета, или местных бюджетов. Это, безусловно, не совсем правильно, учитывая то состояние, в котором находится медицина региона», – добавил Узун.

Представитель Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации рассказал, как в Донецкой области в рамках медицинской реформы занимаются созданием системы экстренной медицины.

Он также проинформировал, что по предварительным подсчетам, чтобы в Донецкой области в полной мере был дан старт второй этап медицинской реформы только для областных медучреждений нужно около 180 млн грн, для больниц в городах и районах – еще около 200 млн грн.

Как сообщалось ранее, в рамках медреформы для обеспечения надлежащего качества и доступности бесплатной вторичной (специализированной) медицинской помощи и эффективного использования ресурсов системы здравоохранения в регионах создаются госпитальные округа.

Для обеспечения своевременности оказания медицинской помощи с учетом маршрутов пациентов, инфраструктуры региона, а также военно-политической ситуации и необходимости оказания медицинской помощи по путям эвакуации в Донецкой области было создано 6 госпитальных округов с численностью населения 2 478 680 человек, в том числе 563 057 внутренне перемещенных лиц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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