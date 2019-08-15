«Дома ветеранов» должны появиться в каждой области, – замминистра

«Дома ветеранов» должны появиться в каждой области, районе, городе – чтобы ветеран мог прийти туда для решения своих проблем. Об этом, как сообщает корреспондент «Донецких новостей», рассказала заместитель министра по делам ветеранов Оксана Коляда во время пресс-конференции на тему: «Ресоциализация и реинтеграция в мирную жизнь ветеранов АТО/ООС. "Дома ветеранов"», которая прошла 14 августа в Киеве.

«В идеале в каждой области, районе, городе должно быть такое место, куда ветеран придет в первую очередь, чтобы решить любую проблему», – сказала Коляда.

По ее словам, такое место должно быть эффективным. «Будет их больше на уровне каждого села, города – прекрасно. На сегодняшний день мы говорим о запуске на уровне области или территориальной громады, далее можно расширить», – отметила замминистра.

Также она сообщила, что нужно учитывать ситуацию со сосредоточением мест проживания ветеранов, сосредоточением военных частей. «Если Николаевская и Житомирская области – одни из наибольших, где сосредоточено большое количество демобилизованных, а также военных частей, то мы говорим о том, что там должно быть больше таких мест, куда [ветераны] могут быстро и оперативно обратиться», – объяснила замминистра.

Кроме того, Коляда привела пример Ровно, где «Дом ветеранов» расположен напротив военных частей. «То есть, здесь еще вопрос доступности», – сказала она.

По ее словам, вопрос доступности помощи ветеранам в селе будет решаться за счет мобильных групп. «Если он не может физически приехать в "Дом ветеранов", то "Дом ветеранов" должен приехать к нему, предоставить ему психологическую и юридическую помощь, какие-то социальные услуги, возможно, забрать его, отвезти – в реабилитационный центр или на лечение в госпиталь», – сообщила замминистра.

Ранее сообщалось, что проект по созданию «Домов ветеранов» реализуется в 4-х пилотных регионах.

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