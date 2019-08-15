Станица Луганская: Как люди пересекают КПП «ЛНР» (Фото)

Вблизи контрольно-пропускного пункта въезда / выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) со стороны неподконтрольной-украинским властям территории представители «ЛНР» проводят ремонтные работы. Кадры того, как работает пункт пропуска со стороны «ЛНР», появились в сети.
На них видно, как местные жители преодолевают расстояние со стороны «ЛНР» через разрушенный мост к КПВВ «Станица Луганская», ремонтные работы и сооружения участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). За процессом наблюдает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, а также представители различных структур «ЛНР».
Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской продолжается разминирование – со стороны подконтрольной украинским властям, и со стороны неподконтрольной. До начала строительных работ по возведению нового моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» экспертам и специалистам предстоит еще многое подготовить для этого, не только разминировать территорию.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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