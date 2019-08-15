Итоги ВНО-2019: Сколько абитуриентов и какие предметы сдавали

В Украине в этом году участие во внешнем независимом оценивании (ВНО) приняли 345 тыс. 593 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 августа, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал и. о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

«В ВНО в этом году приняли участие более 345 тыс. участников. Это наибольшее количество абитуриентов, которые прошли через внешнее независимое оценивание, получили результат и право на участие в конкурсном отборе в сравнении со всеми предыдущими годами», – сказал он.

По его словам, украинский язык и литература, поскольку являются обязательными предметами, занимают первое место по количеству абитуриентов, сдававших по ним тесты, – это более 338 тыс. человек.

«Примерно пропорционально, но с преимуществом в сторону истории Украины распределяются абитуриенты между двумя предметами, как история Украины и математика. Именно эти два предмета являются добровольно-обязательными для сдачи ВНО. Более 220 тыс. абитуриентов прошли тестирование по истории Украины и более 155 тыс. человек – по математике», – сообщил Бойко.

«Мы наблюдаем увеличение числа абитуриентов, которые регистрируются на иностранные языки. В первую очередь – английский язык, таких в этом году было более 90 тыс. абитуриентов. Это те абитуриенты, которые если и не связывают в дальнейшем свою профессиональную деятельность с иностранной филологией, то, по крайней мере, ориентируются на этот предмет, как предмет вступительного экзамена в вузы, которые выставили этот предмет в перечень конкурсных», – рассказал и.о. директора Украинского центра качества образования.

Он сообщил, что в этом году увеличилось и количество студентов, которые проходили тестирование по географии и биологии (более 75 тыс. и 76 тыс. абитуриентов соответственно), также стабилизировалась ситуация с физикой (21,4 тыс. абитуриентов), но уменьшилось число желающих сдавать ВНО по химии (около 13,7 тыс. абитуриентов).

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