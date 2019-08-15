Невидимые избиратели: Общественники призывают переселенцев своеобразно поздравить народных депутатов с первым днем работы

Осенью следующего года, согласно законодательства, должны пройти выборы в органах местной власти, но внутреннее перемещенные лица (ВПЛ) до сих пор не имеют права голосовать на них. При этом переселенцы по факту являются членами громад, на территории которых проживают, платят налоги, в том числе в местные бюджеты, принимают активное участие в общественной жизни. Поэтому новый парламент должен в числе одних из первых вопросов рассмотреть законопроект №6240, обеспечивающий переселенцев полноценным правом голоса. Об этом «Донецким новостям» рассказала исполнительный директор общественной организации «Общественный холдинг "Группа влияния"» («Группа впливу») Татьяна Дурнева.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, «Группа впливу» инициировала акцию «#КоженГолосВпливає». До 29 августа, первого дня работы новой Верховной Рады, общественники просят переселенцев сфотографироваться на фоне здания органа местной власти города или поселка, в котором они проживают, с плакатом-призывом к парламентариям. «Например, на плакате можно написать фразы "Переселенцы – избиратели","#КоженГолосВпливає","Каждый имеет право на выборы", "Сначала право голоса – потом местные выборы" или иную фразу», – пояснила Татьяна.

Фотографии нужно выслать в адрес организации «Группа впливу» через Facebook-страницу организации, на которой изложены детали данной инициативы.

«В первый день работы новоизбранных народных депутатов, мы хотим сразу определить вектор их деятельности. Хотим акцентировать их внимание на том, что есть 1,4 миллиона ВПЛ (из них 1,2 миллиона – возрастом старше 18 лет), есть порядка 5,5 миллионов украинцев, которые просто живут не по месту своей регистрации (преимущественно, это внутренние трудовые мигранты). И эти граждане Украины на предстоящих в следующем году местных выборах опять не смогут голосовать», – уточнила Дурнева суть акции.

Но если трудовые мигранты хотя бы могут проголосовать по месту своей постоянной регистрации (прописки), вернувшись на день выборов в свои города, переселенцы лишены этого права априори. И сегодня переселенцы, которые не могут голосовать ни на местных выборах, ни на парламентских за депутатов-мажоритарщиков, стали своеобразными «невидимыми избирателями». «Эти люди существуют, они 5 лет живут в новых громадах, платят там налоги. Но как избирателей их нет. И не будет на этих местных выборах. Потому что Верховная Рада предыдущего созыва ничего для этого не сделала», – констатировала руководительница «Группи впливу».

«Поэтому своей акцией в первый день работы парламента мы хотим поздравить новоизбранных депутатов и сразу попросить их о том, чтобы они безотлагательно решили вопрос с возобновлением избирательных прав. Мы говорим не о том, чтобы они защитили права, а о том, чтобы они возобновили конституционное право голоса людей, которые вынуждены были покинуть свои дома в результате российской агрессии», – отметила Татьяна Дурнева.

Общественники также предлагают переселенцам обращаться в общественные приемные депутатов-мажоритарщиков, встречаться с парламентариями от их округов. «Сейчас, перед началом работы Рады, многие мажоритарщики вернулись в свои округа, к себе домой. Многие проводят уже мероприятия, встречи, организовывают общественные приемные. Переселенцы могут к ним обратиться, например, со словами: поздравляем с вашей победой, но это не наша заслуга, потому что мы за мажоритарщиков голосовать не могли», – продолжила активистка.

При этом решение проблемы голосования переселенцев есть – это законопроект №6240. «Этот законопроект пролежал в предыдущем парламенте 2,5 года без рассмотрения. Мы готовы его изменить, но мы не готовы больше ждать. Потому что ждать нет времени. Дело в том, что избирательное законодательство крайне нежелательно менять в течение полугода до дня выборов. Поэтому у нас, на самом деле, не год до следующих выборов (если они, как планировалось, пройдут осенью 2020 года), а

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