Дело Гримчака: Как задерживали замминистра (Фото)

Правоохранители задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Юрия Гримчака и еще одного фигуранта во время получения средств в размере 480 тыс. долл. в Киеве. Подробности сегодня, 15 августа, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с помощником требовали 1,1 млн долл. от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства», – рассказали в СБУ.

«Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Киеве во время получения части средств в размере 480 тыс. долларов», – добавили в СБУ.

Там также отметили, что уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и ГПУ.

Как сообщается в сюжете телеканала «112 Украина», замминистра задержали в 20:00 в супермаркете в Шевченковском районе Киева.

Второй задержанный, по утверждению жены Гримчака Юлии Гримчак, это ее брат. Во время спецоперации у него подскочило давление. По словам адвоката Татьяны Матяш – из-за сахарного диабета.

Матяш также сообщила, что второй задержанный не является помощником Гримчака – и такой должности, как помощник замминистра МинВОТ, не существует. Кроме того, это пенсионер, «который уже свое отработал» и имеет 2-ю группу инвалидности.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности (СБУ) Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований ГПУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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